В Оренбурге водитель «Киа» сбил женщину-пешехода

Дорожная авария произошла накануне вечером напротив дома 295.

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По информации пресс-службе регионального УМВД, за рулем автомобиля находился 32-летний водитель. Мужчина двигался по улице Терешковой в сторону улицы Базовой. В это время по нерегулируемому пешеходному переходу 64-летняя женщина начала переходить дорогу. Водитель не заметил ее и допустил наезд.

Пострадавшую доставили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В минувшие выходные на трасе в Бузулукском районе произошло смертельное ДТП с участием легковушки и КамАЗа.