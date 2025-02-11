Школьник на мотоцикле влетел в «Газель» на Кубани

Накануне вечером на 210-м километре федеральной трассы «Кавказ» погиб юный житель Кубани. Около 20:40 15-летний мотоциклист выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и влетел в «Газель», которой управлял 20-летний молодой человек.

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Шансов выжить у младшего юноши не было. Он скончался на месте ДТП до приезда скорой.

Прибывшие автоинспекторы выяснили, что у мотоциклиста не было водительских прав и навыков управления. Кроме того, за руль двухколесного транспорта подросток сел без мотошлема и защитной экипировки.

Также установлено, что водителя грузовичка неоднократно привлекали к административной ответственности за различные нарушения ПДД. В момент столкновения он был трезв.

Обстоятельства трагедии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекции Ставропольского края в Telegram.