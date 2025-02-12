В Приморье на видео попало, как фура протаранила Nissan

Момент ДТП на трассе Уссурийск-Владивосток попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

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« К а к в ы я с н и л о с ь , с 2 0 1 7 г о д а в и н о в н и к Д Т П б ы л л и ш е н п р а в з а в о ж д е н и е в н е т р е з в о м в и д е » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Telegram-канал dpskontrol_125ru опубликовал видео с видеорегистратора автомобиля, водитель которого стал очевидцем аварии. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где в него врезается большегруз. От удара машину отбрасывает в сторону, идет дым, а запчасти разлетаются по дороге.

Авария произошла 11 февраля в районе поворота на Раздольное. На кадрах с места ДТП видно, что у большегруза повреждена передняя часть. В сети также опубликовали фотографии автомобиля Nissan после аварии. Видно, что у машины повреждены стекла, двери, колеса, капот и бампер, кузов смят.

В результате ДТП пассажир легковой машины получил травмы, несовместимые с жизнью, водителя госпитализировали.