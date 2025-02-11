В Кузбассе опрокинулся пассажирский автобус

Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Кемеровской области, в результате один человек погиб, еще четверым оказана медицинская помощь, сообщили в ГУ МВД по региону.

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" Д о р о ж н о - т р а н с п о р т н о е п р о и с ш е с т в и е п р о и з о ш л о с е г о д н я в 1 5 : 0 0 ( 1 1 : 0 0 м с к - п р и м . Т А С С ) н а 2 - м к м а в т о д о р о г и П р о к о п ь е в с к - Я с н а я П о л я н а . П р е д в а р и т е л ь н о у с т а н о в л е н о , ч т о в о д и т е л ь а в т о б у с а П А З , о с у щ е с т в л я в ш е г о ч а с т н у ю п е р е в о з к у , н е у ч е л п о г о д н ы е и д о р о ж н ы е у с л о в и я , н е с п р а в и л с я с у п р а в л е н и е м и с ъ е х а л с п р о е з ж е й ч а с т и с п о с л е д у ю щ и м о п р о к и д ы в а н и е м т р а н с п о р т н о г о с р е д с т в а " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Всего в салоне автобуса находились 23 человека, погибла 61-летняя пассажирка, еще 4 была оказана медицинская помощь. Следственное управление СК РФ по региону и прокуратура Кузбасса организовали проверку по факту аварии.