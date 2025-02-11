В Кузбассе опрокинулся пассажирский автобус

Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Кемеровской области, в результате один человек погиб, еще четверым оказана медицинская помощь, сообщили в ГУ МВД по региону.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 15:00 (11:00 мск - прим. ТАСС) на 2-м км автодороги Прокопьевск - Ясная Поляна. Предварительно установлено, что водитель автобуса ПАЗ, осуществлявшего частную перевозку, не учел погодные и дорожные условия, не справился с управлением и съехал с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства", - говорится в сообщении.
Всего в салоне автобуса находились 23 человека, погибла 61-летняя пассажирка, еще 4 была оказана медицинская помощь. Следственное управление СК РФ по региону и прокуратура Кузбасса организовали проверку по факту аварии.