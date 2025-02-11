В ФРГ поезд столкнулся с грузовиком

По крайней мере 12 человек пострадали в результате столкновения скоростного поезда дальнего следования с грузовиком в Германии. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на представителя пожарной службы.

По его информации, авария произошла на железнодорожном участке Гамбург-Харбург - Машен (федеральная земля Нижняя Саксония). Несмотря на экстренное торможение, поезд врезался в грузовик на железнодорожном переезде. В общей сложности пострадали 12 человек, один из них был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Десять человек получили легкие травмы, один серьезные. Сейчас в поезде находятся 269 человек, которые не пострадали. В настоящее время полиция готовится к эвакуации пассажиров. Их, скорее всего, увезут на автобусе.

По предварительным данным, задняя часть грузовика находилась на рельсах в момент приближения поезда. Грузовик принадлежит компании, производящей железнодорожные комплектующие. В результате столкновения груз был разбросан по всему месту аварии. Железнодорожная линия Гамбург-Харбург - Машен закрыта. Поезда будут перенаправлены.