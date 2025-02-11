В Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин
На Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Уточняется, что авария произошла в районе дома №128.
«ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в тексте.
Авария привела к затору на Волгоградском проспекте в сторону центра и области. Движение затруднено на протяжении шести километров.