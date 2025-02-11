В Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин

На Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что авария произошла в районе дома №128.

« Д Т П с у ч а с т и е м п я т и а в т о м о б и л е й . Н а м е с т е р а б о т а ю т о п е р а т и в н ы е с л у ж б ы г о р о д а . О б с т о я т е л ь с т в а п р о и з о ш е д ш е г о и и н ф о р м а ц и я о п о с т р а д а в ш и х у т о ч н я ю т с я » , — г о в о р и т с я в т е к с т е .

Авария привела к затору на Волгоградском проспекте в сторону центра и области. Движение затруднено на протяжении шести километров.