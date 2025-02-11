В Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин

На Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин
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Уточняется, что авария произошла в районе дома №128.

«ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», говорится в тексте.

Авария привела к затору на Волгоградском проспекте в сторону центра и области. Движение затруднено на протяжении шести километров.