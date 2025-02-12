На Байкале аэролодка столкнулась с внедорожником

Нестандартное ДТП зарегистрировано в Ольхонском районе Иркутской области - дорогу не поделили аэролодка и легковой автомобиль.

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ДТП произошло на льду озера Байкал. Накануне в заливе Куркутский столкнулись кроссовер и судно на воздушной подушке Амадеус-1.

Правоохранители проводят проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, проинформировали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Информация о пострадавших в ДТП уточняется.