Под Красноярском в ДТП пострадали три пассажира автобуса

Три пассажира автобуса пострадали в ДТП с пятью транспортными средствами на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Емельяновском районе Красноярского края. Об этом сообщает Госавтоинспекция Красноярского края.
"Сегодня в 10:25 (06:24 мск - прим. ТАСС) на 744-м км федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло столкновение пяти транспортных средств. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Freightliner, двигаясь в направлении Ачинска, допустил наезд на остановившийся автобус Hyundai. В результате столкновения автобус допустил наезд на автомобили Nissan и Renault, после чего произошло столкновение автомобиля Freightliner с другим грузовым автомобилем Dongfeng с последующим съездом грузовых автомобилей в левый по ходу движения транспортных средств кювет. На момент происшествия в автобусе находилось 13 человек, за медицинской помощью обратились 3 пассажира", - говорится в сообщении.
На данном участке дороги организовано реверсивное движение.
По данным Среднесибирского УГМС, в ближайшие дни в районах Красноярского края ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/c, метель, на дорогах гололед.