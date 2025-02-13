Под Красноярском в ДТП пострадали три пассажира автобуса

Три пассажира автобуса пострадали в ДТП с пятью транспортными средствами на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Емельяновском районе Красноярского края. Об этом сообщает Госавтоинспекция Красноярского края.

" С е г о д н я в 1 0 : 2 5 ( 0 6 : 2 4 м с к - п р и м . Т А С С ) н а 7 4 4 - м к м ф е д е р а л ь н о й т р а с с ы Р - 2 5 5 " С и б и р ь " п р о и з о ш л о с т о л к н о в е н и е п я т и т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в . П о п р е д в а р и т е л ь н ы м д а н н ы м , в о д и т е л ь г р у з о в о г о а в т о м о б и л я F r e i g h t l i n e r , д в и г а я с ь в н а п р а в л е н и и А ч и н с к а , д о п у с т и л н а е з д н а о с т а н о в и в ш и й с я а в т о б у с Hyundai. В результате столкновения автобус допустил наезд на автомобили Nissan и Renault, после чего произошло столкновение автомобиля Freightliner с другим грузовым автомобилем Dongfeng с последующим съездом грузовых автомобилей в левый по ходу движения транспортных средств кювет. На момент происшествия в автобусе находилось 13 человек, за медицинской помощью обратились 3 пассажира", - говорится в сообщении.

На данном участке дороги организовано реверсивное движение.

По данным Среднесибирского УГМС, в ближайшие дни в районах Красноярского края ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/c, метель, на дорогах гололед.