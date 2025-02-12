Грузовик столкнулся с автобусом в Ленобласти

В Ленинградской области грузовик столкнулся с микроавтобусом на трассе «Кола». Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

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« Д Т П п р о и з о ш л о в р а й о н е 7 ч а с о в у т р а р я д о м с Ю ш к о в о в В о л х о в с к о м р а й о н е < . . . > Д в и ж е н и е н а у ч а с т к е д о р о г и о с у щ е с т в л я е т с я в р е в е р с и в н о м д в и ж е н и и ч е р е з з а п р а в к у — п р о е з ж а я ч а с т ь п о л н о с т ь ю п е р е к р ы т а . Н а м е с т е н а х о д я т с я э к с т р е н н ы е с л у ж б ы » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель микроавтобуса получил травмы, несовместимые с жизнью. 15 пассажиров, среди которых один несовершеннолетний, доставлены в Волховскую межрайонную больницу. Три человека находятся в тяжелом состоянии, два пассажира — в реанимации.

По предварительной информации, фура выезжала с автомобильной заправочной станции и перекрыла дорогу микроавтобусу, который врезался в большегруз. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку по факту аварии.

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