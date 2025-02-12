В Селтинском районе перевернулся груженный бревнами грузовик

Водитель лесовоза не справился с управлением.

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В селтинском районе на трассе «Игра-Сюмси» 11 февраля 2025 года, опрокинулся гружённый лесом грузовик. Молодой водитель, 22-летний мужчина, управлявший большегрузом «Scania», не справился с управлением, что и привело к аварии. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

В результате аварии водитель получил травмы. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Участок дороги временно перекрывали для ликвидации последствий аварии.