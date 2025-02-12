На дублере Алтуфьевского шоссе произошло массовое ДТП

Один человек пострадал в массовом ДТП на дублере Алтуфьевского шоссе в Отрадном
Один человек пострадал в результате столкновения «Газели» с тремя автомобилями на дублере Алтуфьевского шоссе в Отрадном. Об этом в среду, 12 февраля, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
— «ГАЗон Next» и три легковушки столкнулись на дублере Алтуфьевского шоссе в Отрадном. В результате один человек пострадал, перекрыты две полосы в центр, — пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова собеседника.
Других подробностей массового ДТП не приводится. Официального подтверждения информации о столкновении и пострадавшем на момент публикации материала не появлялось.
Ранее авария с участием автобуса и легковых автомобилей случилась на Южнобутовской улице. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, позднее их количество возросло. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и помогли людям.