На дублере Алтуфьевского шоссе произошло массовое ДТП

Один человек пострадал в результате столкновения «Газели» с тремя автомобилями на дублере Алтуфьевского шоссе в Отрадном. Об этом в среду, 12 февраля, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— « Г А З о н N e x t » и т р и л е г к о в у ш к и с т о л к н у л и с ь н а д у б л е р е А л т у ф ь е в с к о г о ш о с с е в О т р а д н о м . В р е з у л ь т а т е о д и н ч е л о в е к п о с т р а д а л , п е р е к р ы т ы д в е п о л о с ы в ц е н т р , — п и ш е т а г е н т с т в о г о р о д с к и х н о в о с т е й «Москва» со ссылкой на слова собеседника.

Других подробностей массового ДТП не приводится. Официального подтверждения информации о столкновении и пострадавшем на момент публикации материала не появлялось.

Ранее авария с участием автобуса и легковых автомобилей случилась на Южнобутовской улице. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, позднее их количество возросло. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и помогли людям.