Названа причина массовой аварии на Алтуфьевском шоссе

Массовая авария на Алтуфьевском шоссе в Москве произошла после того, как один из автомобилей наехал на препятствие, следует из сообщения Telegram-канала столичной Госавтоинспекции.

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« В о д и т е л ь о д н о г о и з а в т о м о б и л е й с о в е р ш и л н а е з д н а п р е п я т с т в и е с п о с л е д у ю щ и м с т о л к н о в е н и е м е щ е с т р е м я т р а н с п о р т н ы м и с р е д с т в а м и » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и к а н а л а .

Авария произошла сегодня днем на дублере Алтуфьевского шоссе в Отрадном. Там столкнулись «ГАЗон Next» и три легковых машины. Пострадал водитель одного из автомобилей.

На месте находятся сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.

Как сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение в центр затруднено. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

Ранее в Бурятии пьяный водитель сбил четырехлетнего ребенка на ватрушке.