Семь машин столкнулись на улице в Нижнем Новгороде

Семь автомобилей столкнулись на улице Кузбасской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

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По предварительной информации, в ДТП попали легковушки и мусоровоз. Подробности и информация о том, есть ли пострадавшие, выясняются. Пока известно лишь, что возможной причиной аварии могла стать скользкая дорога.

Ранее сообщалось, что водитель фуры уснул за рулем и устроил ДТП на М-12 в Навашинском округе.

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