На Кубани произошло массовое ДТП

Трагедия произошла вчера около 19:00 на автодороге "Тимашевск - Кореновск" в Тимашевском районе Кубани, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по краю.

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По предварительным данным правоохранителей, являющийся виновником ДТП 35-летний водитель ВАЗ-2114 столкнулся с попутной машиной той же модели ВАЗ.

В результате столкновения машину выбросило на встречную полосу, где ехал автомобиль Kia K5, за рулем которого находилась местная жительница 1982 года рождения.

В дорожно-транспортном происшествии погибли водитель Kia K5, водитель ВАЗ-2114 и два его пассажира.