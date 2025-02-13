В Усинске автомобиль Ford Focus сбил шестилетнего мальчика. Об этом сообщает информационный портал «Первоисточник».

« П р о и с ш е с т в и е с л у ч и л о с ь 8 ф е в р а л я в 1 2 : 5 0 . 6 1 - л е т н и й м у ж ч и н а , у п р а в л я я а в т о м о б и л е м Ford Focus, двигался по ул.Строителей <…> недалеко от школы №3 водитель иномарки наехал на пешехода, перебегавшего проезжую часть по регулируемому переходу на запрещающий красный сигнал светофора справа налево по ходу движения авто», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как ребенок выбегает на пешеходный переход, где его сбивает проезжающий автомобиль. От удара ребенок отлетает на несколько метров в снег. После этого к нему подбегают люди.

По информации источника, ребенок получил ушиб мягких тканей затылочной области, его не госпитализировали.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде водитель автобуса номер 31 выгнал четырех школьниц, потому что они не оплатили проезд сразу.

Ранее челябинец на черном внедорожнике «залил перцовкой» пенсионера.