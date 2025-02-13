В Дагестане произошло ДТП с маршруткой, есть погибшие
Маршрутное такси попало в ДТП в Дагестане.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Управления МЧС РФ, на номер телефона 112 поступил сигнал об автомобильной аварии, произошедшей на федеральной автомобильной трассе в районе населённого пункта Львовское №1 Бабаюртовского района.
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Предварительно, столкнулись два автомобиля: пассажирское маршрутное такси и легковой автомобиль. В результате случившегося пострадали несколько человек, среди них двое погибших. Другие подробности ДТП пока не называются.
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