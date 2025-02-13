В результате ДТП в Дагестане два человека погибли и 13 пострадали

В Дагестане на трассе Р-215 произошло столкновение маршрутки с легковым автомобилем, в результате которого два человека погибли и 13 получили травмы, сообщили в оперативных службах.

В Дагестане на 413 км федеральной трассы Р-215, неподалеку от села Львовское, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля погибли два человека, передает ТАСС. По словам источника, 13 человек получили травмы различной степени тяжести.

В четверг пассажирский автобус, следовавший по маршруту, съехал в кювет и перевернулся на границе Тверской и Вологодской областей, в результате чего пострадали люди.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске автобус врезался в столб после ДТП, в результате чего пострадали восемь человек. В Приморье возбудили дело после столкновения автобуса и лесовоза, в результате которого травмы получили девять человек.