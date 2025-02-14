В Севастополе машина скорой помощи столкнулась с Nissan

В Севастополе машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем. Об этом сообщило управление МВД по региону.

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Авария случилась рано утром 14 февраля на перекрестке проспекта Генерала Острякова и подъезда к Максимовой даче. Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковым автомобилем Nissan. От удара автомобиль скорой помощи опрокинулся, а легковушка выехала за пределы проезжей части и столкнулась со световой опорой.

По данным ведомства, в аварии погиб водитель «скорой». Также травмы различной степени тяжести получили 53-летний водитель Nissan и пассажиры скорой помощи — две женщины 36 и 60 лет и пятилетний ребенок.

Накануне авария с маршруткой произошла на федеральной трассе Астрахань — Махачкала в Бабаюртовском районе Дагестана. Столкнулись пассажирская «Газель» и легковой автомобиль «Лада Гранта». Количество пострадавших в результате аварии увеличилось до 15.

Ранее автомобильная авария парализовала движение на Ленинградском шоссе в Москве.