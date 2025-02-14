В Ленинградской области столкнулись автобус и лесовоз

Вблизи деревни Паша Волховского района Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры региона.

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Судя по опубликованным фотографиям, вторым участником ДТП был лесовоз. По данному факту Волховская городская прокуратура начала проверку.

Как сообщили в СУ СК по Ленинградской области, в результате аварии водитель автобуса погиб, пострадали два пассажира. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и следственно-оперативная группа. Движение по дороге временно перекрыто.