Водитель сбежал после ДТП, оставив зажатого в салоне пассажира

Во Владивостоке 14 февраля водитель Toyota Corolla сбежал после ДТП, бросив зажатого в салоне пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

© Газета.Ru

« Р а н н и м у т р о м в п я т н и ц у н а у л и ц е О к а т о в о й , 1 0 в о д и т е л ь Toyota Corolla на высокой скорости снес столб освещения. Машину занесло, и она вылетела с дороги. Пассажир оказался заблокирован в искореженной машине, спасателям пришлось разрезать кузов, чтобы его извлечь», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП на камеру. На кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: его кузов смят. Также на записи — спасатели, которые достают из машины пострадавшего и передают его врачам. Также видно, что на месте происшествия работали инспекторы ДПС.

По данным полиции, владелец автомобиля Toyota Corolla ранее был лишен прав за езду в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто именно находился за рулем в момент аварии.

Ранее в Москве иномарка влетела в автобус.