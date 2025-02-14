Под Красноярском произошла серьезная авария с грузовиком

Три человека стали жертвами столкновения легкового автомобиля с грузовиком на федеральной трассе в Красноярском крае.

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Авария произошла сегодня в Боготольском районе. Около 14:30 по местному времени на 608-м километре дороги Р-255 "Сибирь" ВАЗ 2107 выехал на встречную полосу и оказался под большегрузом Freightliner с полуприцепом, проинформировали в региональном управлении МВД.

Три человека, ехавшие в легковом авто, получили смертельные травмы; еще двое госпитализированы.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося, устанавливают личности участников ДТП.