Груженный лесовоз опрокинулся на трассе в Удмуртии

Гружённый лесовоз опрокинулся на трассе в Вавожском районе Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба Государственной противопожарной службы республики.

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Авария произошла 14 февраля около 12:30. На 44 км автодороги «Можга – Вавож» не доезжая 3 км до села, опрокинулся «КамАЗ» в составе полуприцепа. Брёвна раскатились по проезжей части, заблокировав проезд.

Водитель грузового автомобиля от госпитализации отказался.

По прибытии сотрудники Государственной противопожарной службы Удмуртии отключили АКБ в грузовике и вместе с работниками СПК «Удмуртия» частично освободили проезжую часть. На аварийном участке действует реверсивное движение.

Причина и обстоятельства ДТП устанавливаются.