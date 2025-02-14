Груженный лесовоз опрокинулся на трассе в Удмуртии

Гружённый лесовоз опрокинулся на трассе в Удмуртии
Гружённый лесовоз опрокинулся на трассе в Вавожском районе Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба Государственной противопожарной службы республики.
Авария произошла 14 февраля около 12:30. На 44 км автодороги «Можга – Вавож» не доезжая 3 км до села, опрокинулся «КамАЗ» в составе полуприцепа. Брёвна раскатились по проезжей части, заблокировав проезд.
Водитель грузового автомобиля от госпитализации отказался.
По прибытии сотрудники Государственной противопожарной службы Удмуртии отключили АКБ в грузовике и вместе с работниками СПК «Удмуртия» частично освободили проезжую часть. На аварийном участке действует реверсивное движение.
Причина и обстоятельства ДТП устанавливаются.