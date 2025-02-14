Массовая авария парализовала движение на МКАД

В столице на Московской кольцевой автодороге произошла массовая автомобильная авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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« Н а в н у т р е н н е й с т о р о н е 3 4 - г о к м М К А Д ( в р а й о н е с ъ е з д а № 3 3 ) п р о и з о ш л о Д Т П с у ч а с т и е м н е с к о л ь к и х а в т о м о б и л е й . Н а м е с т е р а б о т а ю т о п е р а т и в н ы е с л у ж б ы г о р о д а . О б с т о я т е л ь с т в а п р о и з о ш е д ш е г о и и н ф о р м а ц и я о п о с т р а д а в ш и х у т о ч н я ю т с я » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Отмечается, что движение осуществляется по трем полосам из пяти. В Дептрансе водителей призвали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Москве молодой человек едва не лишился машины после знакомства с девушкой.

По данным Telegram-канала Baza, владелец автомобиля по имени Егор встретил девушку в клубе и спустя некоторое время после знакомства решил прокатить ее на своей машине BMW стоимостью более четырех миллионов рублей.

Во время поездки пара приехала на заправку. Пока молодой человек ушел оплачивать топливо, девушка пересела на водительское сиденье и угнала автомобиль.

Ранее в Бурятии пьяный водитель сбил четырехлетнего ребенка на ватрушке.