В Кузбассе произошло ДТП с участием трех авто

В Кузбассе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

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ДТП, в результате которого получили травмы три человека, произошло сегодня примерно в 15:00 в городе Белово, рядом с домом №73 на улице Треугольной. Об этом проинформировали в пресс-службе Госавтоинспекции Кузбасса.

По предварительным данным, водитель грузовика "КамАЗ" допустил нарушение правил расположения транспортных средств на дороге, выехав на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Хонда ЦР-В" и автобусом марки "ГАЗ".

В результате аварии травмы получил 72-летний водитель "Хонды" и две его пассажирки, которым 50 и 68 лет. Информация о степени тяжести их травм на данный момент отсутствует.

В настоящее время полиция проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.