В Самарской области в ДТП погиб человек

Три автомобиля столкнулись в Тольятти, один из водителей погиб, четыре пассажира пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

" С т о л к н о в е н и е т р е х т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в [ п р о и з о ш л о в З е л е н о й з о н е в Т о л ь я т т и ] . П о г и б о д и н в о д и т е л ь , п о с т р а д а л и ч е т ы р е п а с с а ж и р а , в т о м ч и с л е р е б е н о к " , - о т м е т и л и в п о л и ц и и .

По предварительным данным правоохранителей, водитель автомобиля Lada Granta при выезде на встречную полосу столкнулся с Lada Priora, по касательной зацепило еще одно транспортное средство. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все детали происшествия.