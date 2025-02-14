В Самарской области в ДТП погиб человек
Три автомобиля столкнулись в Тольятти, один из водителей погиб, четыре пассажира пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
"Столкновение трех транспортных средств [произошло в Зеленой зоне в Тольятти]. Погиб один водитель, пострадали четыре пассажира, в том числе ребенок", - отметили в полиции.
По предварительным данным правоохранителей, водитель автомобиля Lada Granta при выезде на встречную полосу столкнулся с Lada Priora, по касательной зацепило еще одно транспортное средство. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все детали происшествия.