В Нижегородской области в ДТП с двумя автобусами пострадали четыре человека

Два автобуса столкнулись в Нижегородской области, в результате пострадали четыре человека. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, авария произошла на улице Космической в Нижнем Новгороде.

" П о п р е д в а р и т е л ь н ы м д а н н ы м , в о д и т е л ь а в т о б у с а м а р к и П А З [ п р и в ы е з д е ] с о в т о р о с т е п е н н о й д о р о г и н е у с т у п и л < … > д р у г о м у а в т о б у с у , к о т о р ы й д в и г а л с я п о г л а в н о й д о р о г е , в р е з у л ь т а т е < … > п р о и з о ш л о с т о л к н о в е н и е т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в . П о с т р а д а л и ч е т ы р е ч е л о в е к а " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.