В Нижегородской области в ДТП с двумя автобусами пострадали четыре человека

Два автобуса столкнулись в Нижегородской области, в результате пострадали четыре человека. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По данным полиции, авария произошла на улице Космической в Нижнем Новгороде.
"По предварительным данным, водитель автобуса марки ПАЗ [при выезде] со второстепенной дороги не уступил <…> другому автобусу, который двигался по главной дороге, в результате <…> произошло столкновение транспортных средств. Пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.