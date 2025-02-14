В Нижегородской области в ДТП с двумя автобусами пострадали четыре человека

Два автобуса столкнулись в Нижегородской области, в результате пострадали четыре человека. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В Нижегородской области в ДТП с двумя автобусами пострадали четыре человека
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По данным полиции, авария произошла на улице Космической в Нижнем Новгороде.

"По предварительным данным, водитель автобуса марки ПАЗ [при выезде] со второстепенной дороги не уступил <> другому автобусу, который двигался по главной дороге, в результате <> произошло столкновение транспортных средств. Пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

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