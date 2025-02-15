На автодороге «Приморское полукольцо» под Калининградом произошло 6 дорожно-транспортных происшествий с участием 26 транспортных средств. Пострадали семь человек, пишет пресс-служба регионального УМВД России в Telegram-канале.

Инцидент произошел между Храброво и Калининградом. Столкнулись 8 машин: 6 легковушек, автобус и бензовоз. Затем произошли последующие аварии.

В ведомстве отметили, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства всех дорожно-транспортных происшествий.

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Очевидцы предположили, что водитель бензовоза не справился с управлением, в результате машину развернуло на трассе. Затем в бензовоз врезались автобус и другие автомобили.

На месте работают пять бригад скорой помощи.

В УМВД призвали жителей региона по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте на фоне ухудшения погоды.