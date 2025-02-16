Во Владивостоке выбежавшая на дорогу собака спровоцировала ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «dpskontrol_125rus». Авария произошла в микрорайоне Седанка.

« С о с л о в в о д и т е л я J i m n y , д о р о г у п е р е б е г а л а с о б а к а , и , ч т о б ы и з б е ж а т ь с т о л к н о в е н и я , в ы к р у т и л р у л ь и н е с к о л ь к о р а з п е р е в е р н у л с я » , — о т м е ч а е т с я в п у б л и к а ц и и .

На опубликованном видео с моментом ДТП видно, что собака появилась на многополосной дороге со стороны разделительного ограждения в левом ряду. Она пробралась в разрыв ограждения, в месте, где над проезжей частью установлена арка с дорожными камерами. Она смогла проскочить перед автомобилем в левом ряду.

Водитель тюнингованного Suzuki Jimny с увеличенным дорожным просветом резко вывернул руль вправо, из-за чего автомобиль опрокинулся и, кувыркаясь, упал в кювет. Избежать наезда на животное также не удалось.