В Челябинской области в ДТП погибли два человека

Два человека погибли, ребенок пострадал в результате ДТП в Варненском районе Челябинской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла на 81-м км автодороги Черноречье - Чесма - Варна - Карталы - Бреды в Варненском районе. По предварительным данным, водитель Skoda Fabia при проезде нерегулируемого перекрестка нарушила требования знака "Уступи дорогу", столкнулась с автомобилем Volkswagen Tiguan.

" В р е з у л ь т а т е Д Т П п а с с а ж и р Skoda Fabia, женщина 1942 года рождения, скончалась на месте происшествия, водитель этой машины скончалась в медицинском учреждении, второй пассажир, девочка 2019 года рождения, доставлена в медицинское учреждение с различными травмами", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства аварии.