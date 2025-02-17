На видео попал лобовой таран Lada Granta большегрузом

В Челябинской области под Ашой автомобиль Lada Granta столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

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« П о п р е д в а р и т е л ь н о й в е р с и и , п р и ч и н о й т р а г е д и и с т а л а п о т е р я к о н т р о л я н а д у п р а в л е н и е м н а и з г и б е д о р о г и » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Видеорегистратор большегруза запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как Lada Granta выезжает на встречную полосу движения и врезается в грузовик.

По информации источника, за рулем легкового автомобиля был 71-летний мужчина, а его пассажиркой — 72-летняя женщина. Пенсионеры получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Приморском крае автомобиль Toyota Chaser разорвало на части в ДТП.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что автомобиль Toyota Chaser разорвало на две части, при этом колеса и багажник отбросило на несколько метров. На записи также видно, что запчасти от машин лежат на проезжей части.

Ранее автомобиль ушел под воду вместе с пенсионером в Приморье.