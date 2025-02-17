Авария с участием четырех грузовиков произошла на внутренней стороне 106-го километра МКАД. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Н а в н у т р е н н е й с т о р о н е 1 0 6 - г о к м М К А Д ( в р а й о н е с ъ е з д а № 1 0 5 А ) п р о и з о ш л о Д Т П с у ч а с т и е м н е с к о л ь к и х г р у з о в и к о в . Н а м е с т е р а б о т а ю т о п е р а т и в н ы е с л у ж б ы г о р о д а . О б с т о я т е л ь с т в а п р о и з о ш е д ш е г о и и н ф о р м а ц и я о п о с т р а д а в ш и х у т о ч н я ю т с я , — н а п и с а л и в T e l e g r a m - к а н а л е « Д е п т р а н с . О п е р а т и в н о » .

Движение транспорта проходит по двум полосам из пяти. В результате ДТП пострадали два водителя грузовиков, уточнили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Ранее водитель микроавтобуса ранее не справился с управлением на 20-м километре трассы М-7 «Волга» возле подмосковной Балашихи и врезался в фонарный столб. В результате аварии пострадали два человека, их доставили в больницу.