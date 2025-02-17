Массовая авария грузовиков произошла на МКАД, есть пострадавшие
Авария с участием четырех грузовиков произошла на внутренней стороне 106-го километра МКАД. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— На внутренней стороне 106-го км МКАД (в районе съезда №105А) произошло ДТП с участием нескольких грузовиков. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — написали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Движение транспорта проходит по двум полосам из пяти. В результате ДТП пострадали два водителя грузовиков, уточнили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Ранее водитель микроавтобуса ранее не справился с управлением на 20-м километре трассы М-7 «Волга» возле подмосковной Балашихи и врезался в фонарный столб. В результате аварии пострадали два человека, их доставили в больницу.