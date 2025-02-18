В Москве на МКАД на 49-м километре грузовик с щебнем попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

« П о п р е д в а р и т е л ь н ы м д а н н ы м , в о д и т е л ь г р у з о в и к а п р о т а р а н и л о т б о й н и к . < … > Д в и ж е н и е н а м е с т е Д Т П в с е е щ е з а т р у д н е н о . П о д о р о г е р а с с ы п а л с я щ е б е н ь » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, что на дороге лежит грузовик, который получил серьезные повреждения. Сотрудники правоохранительных органов осматривают место ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также на записи видно, что запчасти от транспорта разбросало по проезжей части.

По информации источника, мужчина, который был за рулем грузовика, получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что движение транспорта осуществляется по двум полосам. В районе аварии возник затор длиной один километр. В Дептрансе водителей призвали искать пути объезда проблемного участка дороги.

Ранее автомобиль ушел под воду вместе с пенсионером в Приморье.