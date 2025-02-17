Отскочившая от фуры льдина едва не убила пассажирку авто под Воронежем

В Кантемировском районе Воронежской области на трассе Богучар — Кантемировка произошел инцидент, который мог закончиться трагедией. Во время движения автомобиля кусок льда вылетел из-под колес и едва не попал в водителя и пассажира легкового авто, сообщает Telegram-канал «112».

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль движется по дороге. Неожиданно от большегруза отлетел кусок льда и попал в лобовое стекло транспортного средства. По данным канала, в момент происшествия на переднем пассажирском месте находилась женщина в возрасте 52 лет. Она была доставлена в больницу с травмами. О травмах водителя легкового авто не сообщается.

Сотрудники ГИБДД остановили грузовик. За рулем находился мужчина 28 лет. Сотрудники правоохранительных органов приступили к выяснению деталей произошедшего.

Ранее сообщалось, что на автодороге «Приморское полукольцо» под Калининградом произошло 6 дорожно-транспортных происшествий с участием 26 транспортных средств. Пострадали семь человек.