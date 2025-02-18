На трассе в Самарской области перевернулась Skoda Rapid

Информация о ДТП в Алексеевском районе поступила в экстренные службы 18 февраля в 1:42. Авария произошла на 5-м километре трассы Самара - Оренбург - Алексеевка. На место выехали представители части № 116 пожарно-спасательного отряда № 48 на автомобиле-автоцистерне. Также были вызваны бригада медицинской скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

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Выяснилось, что автомобиль Skoda Rapid допустил съезд в кювет и затем опрокинулся на крышу. Никто не пострадал. Пожарные-спасатели отключили аккумуляторную батарею и стабилизировали автомобиль. Причины аварии устанавливаются.

Ранее в Самарской области на трассе фура скатилась в кювет.