В Тюмени "скорая" сбила пешехода

В Тюмени сегодня утром карета "скорой помощи" насмерть сбила 55-летнего мужчину.

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Со слов водителя неотложки, он ехал на экстренный вызов, на машине были включены маячки и спецсигнал.

" В р а й о н е д о м а 9 н а у л и ц е П е р м я к о в а п е р е д а в т о м о б и л е м н е о ж и д а н н о п о я в и л с я п е ш е х о д - и з б е ж а т ь с т о л к н о в е н и я н е у д а л о с ь . М е д и к и п о п ы т а л и с ь р е а н и м и р о в а т ь п о с т р а д а в ш е г о , н о о н с к о н ч а л с я " , - сообщил замначальника отдела Госавтоинспекции города Александр Швецов.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Прокуратура также проводит проверку по факту смертельного ДТП. В частности, соблюдения требований безопасности дорожного движения, добавил замарокурора Ленинского административного округа Максим Перепелкин.