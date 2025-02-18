В Тюмени "скорая" насмерть сбила пешехода

В Тюмени сегодня утром карета "скорой помощи" насмерть сбила 55-летнего мужчину.

В Тюмени "скорая" сбила пешехода
© Российская Газета

Со слов водителя неотложки, он ехал на экстренный вызов, на машине были включены маячки и спецсигнал.

"В районе дома 9 на улице Пермякова перед автомобилем неожиданно появился пешеход - избежать столкновения не удалось. Медики попытались реанимировать пострадавшего, но он скончался", - сообщил замначальника отдела Госавтоинспекции города Александр Швецов.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Прокуратура также проводит проверку по факту смертельного ДТП. В частности, соблюдения требований безопасности дорожного движения, добавил замарокурора Ленинского административного округа Максим Перепелкин.

ДТП
Александр Швецов
ГИБДД