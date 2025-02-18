В Тюмени "скорая" сбила пешехода

В Тюмени "скорая" насмерть сбила пешехода
В Тюмени сегодня утром карета "скорой помощи" насмерть сбила 55-летнего мужчину.
Со слов водителя неотложки, он ехал на экстренный вызов, на машине были включены маячки и спецсигнал.
"В районе дома 9 на улице Пермякова перед автомобилем неожиданно появился пешеход - избежать столкновения не удалось. Медики попытались реанимировать пострадавшего, но он скончался", - сообщил замначальника отдела Госавтоинспекции города Александр Швецов.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Прокуратура также проводит проверку по факту смертельного ДТП. В частности, соблюдения требований безопасности дорожного движения, добавил замарокурора Ленинского административного округа Максим Перепелкин.