ДТП с двумя авто произошло на северо-востоке Москвы

ДТП с двумя автомобилями произошло в районе Бибирево на северо-востоке Москвы. В результате аварии пострадал водитель такси, сообщил источник.

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— В о д н о м и з а в т о м о б и л е й з а ж а т ы й , с к о р а я н а м е с т е , — р а с с к а з а л о н .

По его данным, пострадавшего освободили с помощью гидравлического инструмента. Таксиста госпитализировали приехавшие на место ДТП медики, сообщает 360.ru.

5 февраля на Волгоградском проспекте столкнулись два автомобиля — BMW и такси. В результате произошедшего один человек пострадал и один погиб.