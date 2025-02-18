ДТП с двумя авто произошло на северо-востоке Москвы

Таксист пострадал в аварии на северо-востоке Москвы
ДТП с двумя автомобилями произошло в районе Бибирево на северо-востоке Москвы. В результате аварии пострадал водитель такси, сообщил источник.
— В одном из автомобилей зажатый, скорая на месте, — рассказал он.
По его данным, пострадавшего освободили с помощью гидравлического инструмента. Таксиста госпитализировали приехавшие на место ДТП медики, сообщает 360.ru.
5 февраля на Волгоградском проспекте столкнулись два автомобиля — BMW и такси. В результате произошедшего один человек пострадал и один погиб.