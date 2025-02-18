В Самарской области на трассе М5 столкнулись три легковушки
В 7:48 на 1065-м км трассы М5 столкнулись три легковушки: KIA Rio, Volkswagen Polo и Lada Granta. После удара они съехали в кювет.
К месту происшествия прибыли сотрудники полиции и медики. Пожарные-спасатели ПСЧ № 110 помогли пострадавшим выбраться из автомобилей, произвели стабилизацию транспортных средств и отключили аккумуляторы.
Водителя "Гранты" медики госпитализировали.
Обстоятельства аварии не уточняются.
А минувшей ночью в Алексеевском районе перевернулась Skoda Rapid.