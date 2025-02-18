На трассе М5 столкнулись три легковушки

В 7:48 на 1065-м км трассы М5 столкнулись три легковушки: KIA Rio, Volkswagen Polo и Lada Granta. После удара они съехали в кювет.

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К месту происшествия прибыли сотрудники полиции и медики. Пожарные-спасатели ПСЧ № 110 помогли пострадавшим выбраться из автомобилей, произвели стабилизацию транспортных средств и отключили аккумуляторы.

Водителя "Гранты" медики госпитализировали.

Обстоятельства аварии не уточняются.

А минувшей ночью в Алексеевском районе перевернулась Skoda Rapid.