Школьник катал на багажнике ВАЗа 17-летнего друга и попал в ДТП

В Волгограде правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием нескольких подростков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

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Инцидент произошел в ночь на 17 февраля в Дзержинском районе города. По предварительной информации, 13-летний школьник катал на крышке багажника «ВАЗ-2107» своего 17-летнего приятеля и попал в ДТП.

« Н а п р о т и в д о м а № 8 « б » п о у л и ц е Р е с п у б л и к а н с к а я н е с о в е р ш е н н о л е т н и й в о д и т е л ь н а е х а л н а и с к у с с т в е н н у ю н е р о в н о с т ь , в р е з у л ь т а т е ч е г о п а с с а ж и р н е у д е р ж а л р а в н о в е с и е и у п а л н а п р о е з ж у ю ч а с т ь д о р о г и » , — р а с с к а з а л и в п о л и ц и и , у т о ч н и в , ч т о п о с т р а д а в ш е г о д о с т а в и л и в б о л ь н и ц у с р а з л и ч н ы м и п о в р е ж д е н и я м и .

Правоохранители установили, что машина не была зарегистрирована, а в салоне во время аварии находились пять человек.

В отношении родителей несовершеннолетнего был составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее под Нижним Тагилом подросток повез на авто девушку на свидание и попал в ДТП.