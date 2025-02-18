Три грузовика столкнулись на трассе в Алнашском районе

Алнаши. Удмуртия. Несколько грузовиков столкнулись в Алнашском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

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Днём 17 февраля на 366-м км трассы Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» 50-летний водитель грузовика «Ситрак» с полуприцепом выбрал небезопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим грузовиком «Мерседес». После этого водитель китайского большегруза выехал на встречку, где столкнулся с КАМАЗом, выполнявшим разворот.

В результате аварии водитель грузовика «Ситрак» госпитализирован с множественными травмами.