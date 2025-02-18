На Киевском шоссе утром 18 февраля столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

« В и н о в н и к а в а р и и — в о д и т е л ь , к о т о р ы й в ы е х а л н а в с т р е ч к у » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал участником аварии, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где сталкивается с другой машиной. Запчасти от автомобиля разлетаются по проезжей части. Также на записи видно, что от удара у встречной машины открывается багажник.

По информации источника, водитель автомобиля, который запечатлела камера, получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Москве легковой автомобиль загорелся после столкновения с машиной МЧС.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как легковой автомобиль горит на проезжей части, а машина МЧС перевернулась на бок. Люди подбегают к поврежденному автомобилю и ставят его на землю.