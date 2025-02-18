«Ужасающие кадры»: в Подмосковье на видео попал лобовой таран легкового авто
На Киевском шоссе утром 18 февраля столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».
«Виновник аварии — водитель, который выехал на встречку», — говорится в сообщении.
Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал участником аварии, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где сталкивается с другой машиной. Запчасти от автомобиля разлетаются по проезжей части. Также на записи видно, что от удара у встречной машины открывается багажник.
По информации источника, водитель автомобиля, который запечатлела камера, получил травмы, несовместимые с жизнью.
До этого в Москве легковой автомобиль загорелся после столкновения с машиной МЧС.
Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как легковой автомобиль горит на проезжей части, а машина МЧС перевернулась на бок. Люди подбегают к поврежденному автомобилю и ставят его на землю.