Авария парализовала движение в центре Москвы

В центре Москвы движение оказалось затруднено из-за аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

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«На улице Тверской-Ямской (в районе д.13 стр.1) произошло столкновение двух автомобилей... Движение в районе ДТП затруднено на 2,2 км», — говорится в публикации.

В Дептрансе посоветовали искать пути объезда. На месте столкновения автомобилей работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

До этого в Брянской области произошло ДТП с участием электрички.

Инцидент произошел между станциями Брасово и Комаричи. Грузовик выехал на рельсы несмотря на то, что в этот момент к месту аварии приближался поезд.

В результате ДТП пострадал пассажир поезда, машинист и сотрудник транспортной безопасности.

Ранее водитель едва не лишился головы из-за отлетевшей детали грузовика в Казани.