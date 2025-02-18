В Махачкале загорелась маршрутка с пассажирами

В Махачкале во время планового рейса загорелся маршрутный автобус с пассажирами. Видео опубликовало РИА Новости в Telegram-канале.

Инцидент произошел во вторник, 18 февраля. Во время рейса под капотом начался пожар, машина остановилась.

В городской администрации уточнили, что водитель и пассажиры маршрутки не пострадали.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты МЧС и ликвидировали возгорание. В ведомстве уточнили, что транспортное средство будет эвакуировано.