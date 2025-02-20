В Новосибирской области произошло ДТП с участием автобуса

Авария с участием рейсового автобуса произошла в Искитиме Новосибирской области. По данным официального паблика службы 112 во "ВКонтакте", в ДТП есть пострадавшие.

"Поступил звонок с сообщением о ДТП с участием рейсового автобуса "ПАЗ" возле дома №1а по улице Гоголя в городе Искитиме Новосибирской области. Со слов заявителя, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте задействованы все экстренные службы.

ТАСС обратился за комментарием в ГУ МВД России по Новосибирской области.