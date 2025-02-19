Инвалида-колясочника сбили на переходе под Москвой

В подмосковном городе Дмитров инвалида-колясочника сбили на пешеходном переходе, передает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, все произошло на дороге на улице Маркова. Мужчина пересекал «зебру», однако не заметил, как на него несся автомобиль Renault Logan.

От удара инвалид отлетел на несколько метров. Очевидцы отметили, что ему удалось выжить.

Уголовное дело возбуждено в отношении устроившего ДТП в ТиНАО водителя

До этого сообщалось, что в Якутске 51-летний мужчина на иномарке сбил четырех человек на пешеходном переходе.

В результате ДТП в больницу попали трое пешеходов, одного медики осмотрели на месте случившегося. Сотрудники Госавтоинспекции начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

Еще раньше суд арестовал на полмесяца водителя BMW X6, который сбил пять человек на пешеходном переходе в Челябинске и скрылся с места.