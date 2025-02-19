Массовое ДТП произошло на Жигулевской ГЭС

19-летний водитель на ВАЗ-2112 ехал по 968-му км трассы М5 "Урал" со стороны Жигулевска в направлении Тольятти. В какой-то момент ускорившись, он выехал на встречную полосу, где врезался в Skoda и ВАЗ-2114, а после влетел в дорожное ограждение. С места ДТП медики госпитализировали водителя "двенадцатой".

© СОВА

Разбор происшествия продолжается. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

А днем ранее в Самаре иномарка насмерть сбила пенсионерку, которая переходила дорогу в темноте в неположенном месте.