Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Чеховом

Три человека пострадали в ДТП с участием автомобиля Mazda и автобуса "Луидор" в подмосковном городском округе Чехов. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба главка МВД России по Московской области.

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Согласно информации ведомства, авария произошла 19 февраля около 09:00 на 6-м километре трассы М-2 "Крым". По предварительным данным, водитель Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки, а также пассажир автобуса получили травмы, им оказана помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии. По итогам проверок будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее в башкирском Салавате по ходу движения загорелся автобус, в котором находились 70 пассажиров. Транспортное средство двигалось по улице Первомайской, когда его двигатель вспыхнул. Прибывшие на место ЧП спасатели потушили огонь в моторном отсеке. Люди из автобуса эвакуировались самостоятельно, пострадавших не было.