В Подмосковье две иномарки протаранили рейсовые автобусы

В Московской области две иномарки врезались в пассажирские автобусы - в этих авариях пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

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В Сергиевом Посаде столкнулись сразу три автомобиля. Авария случилась у одного из домов на проспекте Красной Армии. Водитель Kia столкнулся с встречным Mitsubishi и рейсовым автобусом Fiat. Травмы получили трое человек.

А в Чехове на 6-м километре автодороги М-2 "Крым" Mazda выехала на встречную полосу и врезалась в маршрутку "Луидор". Пострадали три человека.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.