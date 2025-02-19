В Самарской области перевернулся грузовик

Как сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС", на дороге во время движения опрокинулся грузовик.

© СОВА

Отмечается, что никто не пострадал.

На место выезжали полицейские и специалисты ПСЧ № 135 ПСО № 37 противопожарной службы региона. Они провели аварийно-спасательные работы: отключили аккумулятор и стабилизировали автомобиль.

Также сегодня на Жигулевской ГЭС произошло массовое ДТП. Авария случилась в 10:00. Пострадали несколько автомобилей.

А утром на трассе Урал - Сызрань 1 столкнулись Renault Sandero и Volkswagen Polo. Один из водителей погиб.