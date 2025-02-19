Автобус насмерть сбил женщину в Нижнем Новгороде и поехал дальше

Автобус насмерть сбил женщину в Нижнем Новгороде, после чего продолжил движение по маршруту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

ДТП произошло на площади Революции. Отмечается, что перед трагедией женщина выходила из такси в неустановленном месте. После этого она шагнула прямо под автобус — согласно предварительной информации, водитель последнего не заметил женщину, поскольку она была вне зоны его видимости.

«Водитель автобуса совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, перед близко идущим транспортом. Пешеход погиб», — рассказали в Госавтоинспекции.

Помимо этого, инцидент также попал на запись камеры наблюдения. На получившихся кадрах можно увидеть, как женщина попадает под колеса автобуса, после чего тот продолжает движение.

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