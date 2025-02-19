В Новой Москве на ЦКАД водитель грузовика задавил водителя сломавшейся иномарки
Водитель грузовика на ЦКАД насмерть сбил водителя сломавшейся иномарки. Об этом ТАСС сообщили в столичной ГАИ.
"По предварительным данным, на 240 км внутренней стороны ЦКАД водитель грузового автомобиля Scania совершил наезд на стоящий в результате поломки автомобиль Mitsubishi. В результате дорожной аварии водитель автомобиля Mitsubishi от полученных травм скончался на месте", - сообщили в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.