В Новой Москве на ЦКАД водитель грузовика задавил водителя сломавшейся иномарки

Водитель грузовика на ЦКАД насмерть сбил водителя сломавшейся иномарки. Об этом ТАСС сообщили в столичной ГАИ.

"По предварительным данным, на 240 км внутренней стороны ЦКАД водитель грузового автомобиля Scania совершил наезд на стоящий в результате поломки автомобиль Mitsubishi. В результате дорожной аварии водитель автомобиля Mitsubishi от полученных травм скончался на месте", - сообщили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.